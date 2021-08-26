أظهرت أرقام رسمية نشرتها الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة رحلت 13 أفغانيا في العام الماضي ورفضت طلب لجوء 400 آخرين.

وأظهرت البيانات أن 497 أفغانيا في المملكة المتحدة قد وضعوا في مراكز احتجاز المهاجرين في العام المنتهي في يونيو 2021، مع احتجاز 218 في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مشيرة إلى أن 13 من المعتقلين أعيدوا إلى أفغانستان، وأبعد خمسة منهم منذ بداية عام 2021.

وبحسب البيانات فإن من بين 1089 قرار لجوء للمواطنين الأفغان في العام المنتهي في يونيو 2021، تم رفض 401 من بينها 140 في عام 2021.

المصدر: "الإندبندنت"