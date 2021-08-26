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مسؤول أمريكي لـ"رويترز": عدد الضحايا الأمريكيين في انفجار كابل مرشح للارتفاع حسب معلومات أولية

البنتاغون يفند مزاعم انتهاء عمليات الإجلاء من كابل في غضون 36 ساعة

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البنتاغون يفند مزاعم انتهاء عمليات الإجلاء من كابل في غضون 36 ساعة
Reuters US ARMY
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نفت وزارة الدفاع الأمريكية صحة التقارير الإعلامية التي زعمت اليوم الخميس أن عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل ستنتهي في غضون 36 ساعة.

وكتب المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي عبر "تويتر": " لن تنتهي عمليات الإجلاء في كابل خلال 36 ساعة. سنواصل إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى نهاية المهمة".

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جاء تصريح كيربي بعد أن أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن "مصدر مطلع" بأن الولايات المتحدة ستنهي عمليات الإجلاء من كابل الخاضعة لسيطرة حركة "طالبان" في غضون 36 ساعة، وأن هناك 150 مواطنا أمريكيا فقط إضافة إلى نحو 1.8 ألف موظف أفغاني في السفارة الأمريكية، يتعين نقلهم إلى مطار كابل وإجلاؤهم من البلاد.

المصدر: RT

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