CNN: الولايات المتحدة ستنهي عمليات الإجلاء من أفغانستان في غضون 36 ساعة

أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستنهي عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل الخاضعة لسيطرة حركة "طالبان" في غضون 36 ساعة.

ونقلت الشبكة اليوم الخميس عن مصدر مطلع على الوضع تأكيده وجود تقييمات تقضي بأنه لا يزال هناك 150 مواطنا أمريكيا فقط تحتاج الولايات المتحدة إلى نقلهم إلى مطار كابل وإجلائهم من البلاد، مضيفا أن 200 آخرين تم إجلاؤهم منذ منتصف الليل الماضي.

وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة أجلت إجمالا منذ 14 أغسطس 4700 من رعاياها من أفغانستان، مضيفا أن واشنطن خلال المرحلة الأخيرة من العملية ستركز على إجلاء الموظفين الأفغان في السفارة الأمريكية.

وأوضح المصدر أن هناك نحو 1.8 ألف موظف أفغاني في السفارة الأمريكية يجب نقلهم إلى المطار وإجلاؤهم في غضون 36 ساعة، بعد أن تم إجلاء 1.3 ألفا آخرين حتى الآن.

ولفت المصدر إلى أن عوائق متزايدة تحول دون نقل الناس إلى المطار، مؤكد أن جميع بواباته مغلقة الآن باستثناء بوابة واحدة تستخدمها قوات الأمن الأفغانية بشكل غير رسمي لإيصال الذين تطالهم عمليات الإجلاء إلى داخل حرم المطار.

وأشار إلى أن البوابة الرئيسية أغلقت أمس أمام العديد من حاملي التأشيرات الخاصة بسبب مخاوف من تفجير وشيك محتمل، مقرا بأن مجموعات من الناس يتنقلون حاليا حول سياج المطار بحثا عن فرصة لدخوله.

وتابع أنه لا يمكن مساعدتهم ولا يستطيع أحد دخول المطار دون مرافقة عسكرية، ويخص ذلك حاملي التأشيرات الخاصة أيضا.

وقال المصدر إن عمليات الإجلاء الأمريكية ستنتهي الجمعة، مضيفا أن بريطانيا تسحب قواتها ليلة اليوم الخميس.

وتتناقض الأرقام التي تحدث عنها المصدر بشكل حاد مع ما جاء أمس على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي أعلن أن عدد رعايا الولايات المتحدة الذين يحتاجون إلى الإجلاء من أفغانستان قد يصل إلى 1.5 ألف شخص.

المصدر: CNN