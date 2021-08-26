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مسؤول أمريكي لـ"رويترز": عدد الضحايا الأمريكيين في انفجار كابل مرشح للارتفاع حسب معلومات أولية

كندا تنهي عمليات الإجلاء من كابل

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كندا تنهي عمليات الإجلاء من كابل
AP
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قال جنرال كندي اليوم إن بلاده أنهت عمليات الإجلاء من مطار كابل، مع اقتراب موعد انتهاء الجهود الغربية لمساعدة الناس على الفرار من سيطرة "طالبان" قبل الانسحاب الأمريكي الكامل.

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وأوضح الجنرال واين إير، رئيس أركان الجيش بالإنابة، أنه "يتعين على جميع الدول الأخرى مغادرة المطار قبل أن يتمكن الأمريكيون من إنهاء مهمتهم، وأجلت الرحلات الجوية العسكرية الكندية حوالي 3700 شخص".

وتابع إير: "بقينا في أفغانستان لأطول فترة ممكنة كنا من بين آخر من أوقف عمليات الإجلاء. نتمنى لو بقينا أطول، وإنقاذ كل من كان أملا بشدة في الرحيل إن عدم قدرتنا على ذلك أمر مفجع حقا، لكن الظروف على الأرض تدهورت بسرعة".

وكانت كندا واحدة من العديد من الدول التي شاركت في إجلاء الأشخاص من مطار كابل، وتخطط كندا لإعادة توطين 20 ألف لاجئ أفغاني.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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