كندا تدعم فرض عقوبات على "طالبان" خلال قمة "السبع"

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الاثنين، أنه سيدعو إلى فرض عقوبات على حركة "طالبان" الأفغانية، عشية قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت المخصصة لأفغانستان.

وفي رده على سؤال عما إذا كان سيدعم موقف بريطانيا التي قد تدعو إلى فرض عقوبات على الحركة، قال ترودو: "بالتأكيد نحن نتطلع إلى مزيد من العقوبات".

وأضاف: "لقد تم الاعتراف بطالبان ككيان إرهابي في كندا، لكننا سنتحدث مع نظرائنا في مجموعة السبع لنرى ما ستكون عليه الخطوات التالية"، لافتا إلى أنه "في حديثنا مع قادة مجموعة السبع الآخرين، سنتطرق إلى كيفية القيام بالمزيد لمساعدة الناس" في أفغانستان.

واستأنفت كندا الرحلات الجوية إلى كابل الخميس للمرة الأولى منذ سيطرة "طالبان" على العاصمة الأفغانية، حيث أقلعت أربع طائرات من هذه المدينة إلى كندا نقلت آخرها 436 مواطنا كنديا وأفغانيا.

المصدر: وكالات