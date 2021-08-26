تقرير: نتنياهو أمر بتقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أمريكا بعد فوز بايدن

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة فورا بعد تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

وقال مصدر للصحيفة إن نتنياهو لا يثق بإدارة بايدن، وأمر دائرة الأمن القومي بتقليص المعلومات التي يتم تمريرها للأمريكيين بخصوص العمليات المستقبلية في إيران.

وكمثال على تقليص المعلومات الاستخبارية بين الجانبين، تمت الإشارة إلى التخريب الذي أجرته إسرائيل في منشأة "نطنز" النووية في أبريل الماضي إذ أبلغ الموساد في يوم الهجوم إخطارا قصيرا نسبيا للأمريكيين، قبل أقل من ساعتين من تنفيذ التخريب.

كما تم الإبلاغ عن مذكرة داخلية صادرة عن مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية CIA، تفيد بأن شبكة استخبارات المنظمة في إيران قد تم قمعها وتقليصها بسبب أنشطة القمع التابعة للنظام الإيراني.

ومع ذلك، وفقا للمصادر، تمكنت إسرائيل من سد الثغرات من خلال سلسلة عمليات داخل إيران بحيث تمكنت من نقل معلومات موثوقة حول برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها العسكرية الأخرى في المنطقة.

المصدر: i24news