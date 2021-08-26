 
مباشر

مسؤول إسرائيلي: الإدارة الأمريكية تدرك أن العودة إلى الاتفاق النووي قد لا تكون ممكنة

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي: الإدارة الأمريكية تدرك أن العودة إلى الاتفاق النووي قد لا تكون ممكنة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r53a

قال مسؤول إسرائيلي إن الإدارة الأمريكية تدرك أن العودة للاتفاق النووي قد لا تكون ممكنة، وهي منفتحة على المقاربات الإسرائيلية لمواجهة إيران.

وقال عضو في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى واشنطن، إنه فيما يتعلق بإيران "حظيت مواقف الفريق الإسرائيلي باهتمام كبير من الإدارة الأمريكية، فهم أنفسهم يفهمون أنه قد لا يتم التوصل إلى اتفاق، وحتى إذا كان هناك اتفاق، هناك ثغرات يجب سدها".

وشدد على أن "الحكومتين تنسقان بشكل وثيق للغاية بشأن إيران لدرجة أنهما تستخدمان في كثير من الأحيان نفس المصطلحات وتثيران نفس الأسئلة أثناء مناقشة خياراتهما إذا لم تعد إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا