تركيا: يمكن أن نواصل تشغيل مطار كابل بعد إجلاء قواتنا

رجح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إمكانية مواصلة بلاده مهمة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل بعد إجلاء الجنود الأتراك منه.

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وقال قالن في لقاء متلفز، الأربعاء: "إذا تم التفاهم على الشروط والتوصل إلى اتفاق في هذا الاتجاه، فسنواصل تقديم هذه الخدمة".

وأوضح أن "استمرار تركيا بتشغيل المطار سيصب في صالح أفغانستان والعملية الانتقالية والحكومة التي سيتم تشكيلها لاحقا، لأنه من أجل الحصول على اعتراف دولي هناك، يجب على الحكومة الجديدة ضمان أمن المطار وتأمين سير العمل بشكل طبيعي".

وردا على سؤال حول الفترة التي ستستغرقها عملية إجلاء القوات التركية، أكد قالن أن الأمر متعلق بالخطة التي وضعتها وزارة الدفاع، مشيرا إلى أنها ربما تكتمل في غضون 24 أو 36 ساعة.

ومساء الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان.

وقامت وحدات من القوات التركية إلى جانب نظيراتها من الولايات المتحدة وبريطانيا حاليا بمهام ضمان أمن مطار كابل، الذي تجري عبره عمليات إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان المتعاونين مع الدول الغربية خلال حملتها العسكرية في أفغانستان.

المصدر: "الأناضول" + وكالات