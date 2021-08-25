البرازيل تسجل 903 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، تسجيلها نحو 30 ألف إصابة و903 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30671، مقابل 30872 الثلاثاء، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 20.646 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 903 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 894 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 576645 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر: RT