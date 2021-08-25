بريطانيا تسجل 35847 إصابة و149 وفاة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، 35847 إصابة و149 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 35847، مقارنة مع 31914 الاثنين و30838 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 6.591 مليون حالة.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 149 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 40 الاثنين و174 الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 132003 أشخاص.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

وبعد حصول 88% من البالغين على الجرعة الأولى من اللقاح و77% على الجرعتين، رفعت بريطانيا معظم القيود في منتصف شهر يوليو، فيما سمح للناس بالاختلاط والتواصل والسفر والعودة إلى العمل من المكاتب.

المصدر: RT