تعرض مروحية روسية للنهب في مطار كابل

أعلنت شركة طيران مدنية روسية عن تعرض مروحية تابعة لها لعملية نهب في مطار العاصمة الأفغانية كابل، على خلفية الفوضى التي تسود فيه منذ سقوط المدينة في قبضة حركة "طالبان".

وأوضحت ممثلة عن شركة Utair لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء أن أشخاصا مجهولين تسللوا في 17 أغسطس الجاري إلى داخل المروحية وكسروا ونهبوا الصندوق الخاص بمعدات الطوارئ الذي كان يحتوي خاصة على احتياطيات الوجبات الغذائية، وقاموا بإتلاف الأثاث الداخلية للمروحية.

وأشارت الممثلية إلى أن الطاقم الهندسي والتقني أصلح الأضرار الناجمة عن الحادث وأجرى كل الأعمال اللازمة، مما أتاح للمروحية الانتقال في 22 أغسطس إلى مكان آمن، مع الموظفين الآخرين للشركة.

وأكدت تقارير صحفية أن المروحية المتضررة من طراز "مي 8 إم تي في".

وقال نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فيكتور زافارزين، في حديث إلى إذاعة "هنا موسكو"، إن حالة من الفوضى تعم الآن مطار كابل، ما أدى إلى تعرض معدات تابعة لدول أخرى أيضا للضرر.

وتتعاون Utair منذ عام 1991 مع الأمم المتحدة في إيصال مساعدات إنسانية بواسطة مروحياتها، وأجلت مؤخرا أكثر من 200 من موظفي المنظمة العالمية من أفغانستان.

المصدر: "نوفوستي" + "هنا موسكو"