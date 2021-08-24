بعد تصريحات نائب وزيرخارجية أوكرانيا حول"اختطاف طائرة وتوجهها نحو إيران".. أوكرانيا توضح وإيران تنفي

علقت الخارجية الأوكرانية ومنظمة الطيران الإيراني على خبراختطاف طائرة أوكرانية في كابل من قبل مجهولين وتوجهها نحو إيران، الذي ورد على لسان نائب وزيرالخارجية الأوكراني يفغيني ينين.

وأوضحت الخارجية الأوكرانية في بيان أصدرته عقب تصريحات نائب وزيرها:"نائب وزير الخارجية يفغيني ينين كان يشرح بشكل عام الصعوبات غير المسبوقة التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين"، حيث كان الوضع في المطار يشبه الفوضى.

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وبحسب الوزارة، فإن جميع الطائرات الأوكرانية التي شاركت في الإجلاء من كابل "عادت بسلام إلى أوكرانيا".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، عدم وجود طائرات مختطفة لأوكرانيا.

وقال المتحدث، "نائب وزير الخارجية يفغيني يينين كان يشرح بشكل عام الصعوبات غير المسبوقة التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين. كان الهدف هو التأكد من أن الأشخاص المحددين قد استقلوا طائرة معينة في ظروف آمنة، ثم عادوا بأمان إلى ديارهم".

وتابع قائلا: "لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابل، أو في أي مكان آخر. المعلومات حول الطائرة المخطوفة، التي نقلتها وسائل الإعلام، لا تتوافق مع الواقع".

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النفي الإيراني عقب تصريحات نائب وزير الخارجية الأوكراني

وعقب صدور تصريحات لنائب وزير الخارجية الأوكراني، نفت في الحال المنظمة الوطنية للطيران المدني الإيرانية صحة ما ورد عن وصول طائرة أوكرانية مختطفة إلى إيران.

وقال المتحدث باسم المنظمة الوطنية للطيران المدني الإيرانية، محمد حسن ذيبخش، إن الطائرة الأوكرانية زودت بالوقود في مطار مشهد، وواصلت طريقها إلى كييف.

ووعد المسؤول الإيراني بالكشف عن المزيد من التفاصيل بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

يشار إلى أن طائرة أوكرانية أخرى طلبت التزود بالوقود قبل أيام في مطار أرومية بشمال غرب إيران، وتوجهت بعد ذلك إلى تركيا، وهبطت أخيرا في طشقند، بعد رفض السلطات التركية إعطائها الإذن بالهبوط.

يذكر أن نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين، قد قال في وقت سابق من اليوم إن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية كانت قد وصلت إلى كابل لتنفيذ عملية إجلاء لرعايا البلاد، وتوجهوا بها إلى إيران.

المصدر: RT