مخاوف أمريكية من تعرض مطار كابل لهجمات إرهابية من "القاعدة" و"داعش"

صرّح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، بأن مطار العاصمة الأفغانية كابل يمكن أن يصبح هدفا لتنظيمي "القاعدة" و"داعش خراسان".

إقرأ المزيد

وقال شيف لقناة فوكس نيوز، بعد إحاطة مغلقة حول أفغانستان جرت يوم الأثنين: "أعتقد أن التهديد بالنسبة للمطار حقيقي وخطير للغاية.. إنه (مطار كابل) يمكن أن يكون هدفا مغريا للغاية لداعش خراسان أو لأعضاء القاعدة".

وتابع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي تصريحه قائلا: "حين نتعامل مع تجمع حاشد للناس، كما في هذه الحالة (مطار كابل)، فإنه يوفر إمكانية لاستخدام المتفجرات يدوية الصنع وغيرها من العبوات الناسفة".

حركة طالبان كانت كثفت أوائل أغسطس هجومها ضد القوات الحكومية، ولم يتبق الآن خارج سيطرتها إلا ولاية بنجشير، الواقعة إلى الشمال الشرقي من كابل.

وكان مسلحو طالبان قد دخلوا العاصمة كابل في 15 أغسطس وسيطروا على القصر الرئاسي، فيما أعلن محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان ليلة 16 أغسطس، إن الحرب في أفغانستان انتهت، وسيتضح شكل الحكومة في البلاد قريبا.

لمصدر: نوفوستي