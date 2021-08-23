وفاة أطول رجل في الولايات المتحدة عن 38 عاما (صور + فيديو)

توفي إيغور فوفكوفينسكي، أطول رجل في الولايات المتحدة، بولاية مينيسوتا عن عمر ناهز 38 عاما.

وقالت عائلة فوفكوفينسكي، الأوكراني المولد، إنه توفي متأثرا بأمراض القلب الجمعة في عيادة مايو بروتشستر.

وتسبب ورمه الذي كان يضغط على الغدة النخامية في إفراز مستويات غير طبيعية من هرمون النمو، ونما ليصبح أطول رجل في الولايات المتحدة بطول 7 أقدام و8.33 بوصات (متران و34.5 سم).

Remembering Igor Vovkovinskiy, known by some as the tallest person in the United States and known by others as the friendly giant from Ukraine’s 2013 Eurovision entry. Igor, who stood at 7 feet and 8.3 inches (234cm) died yesterday from heart disease at the age of 38. pic.twitter.com/I1BwJkJJVL — Jack Lawson (@jackhlawson) August 22, 2021

وقال شقيقه الأكبر، أوليه لادان من بروكلين بارك، لصحيفة "ستار ترييون أوف مينيابوليس"، إن فوفكوفينسكي كان من المشاهير عندما وصل من أوكرانيا بسبب حجمه والحرب الباردة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

وظهر فوفكوفينسكي في برنامج "دكتور أوز شو"، واستدعاه الرئيس السابق باراك أوباما خلال تجمع انتخابي في عام 2009، عندما لاحظه الرئيس بالقرب من المنصة مرتديا قميصا كتب عليه "أكبر مؤيد لأوباما في العالم".

المصدر: "أسوشيتد برس"