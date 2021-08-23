البنتاغون: الوصول إلى بوابة مطار كابل أمر حساس جدا ويتطلب التنسيق مع طالبان

أعلن نائب مدير العمليات الإقليمية وإدارة قوة هيئة الأركان المشتركة في وزارة الدفاع الأمريكية أن "الوصول إلى بوابة مطار كابل أمر حساس جدا ويتطلب التنسيق مع طالبان".

وقال الجنرال ويليام هانك تايلور، في إيجاز صحفي في البنتاغون، إن مطار كابل بات آمنا ولم نتلق أي تقرير بشأن أي حادث باستثناء مقتل عنصر من القوات الأفغانية، مؤكدا أن "قياداتنا على الأرض تراقب الوضع في مطار كابل ونستخدم كل ما في وسعنا للحفاظ على الأمن".

MG Taylor: @SecDef activated Stage 1 of the Civil Reserve Air Fleet yesterday. Right now, that activation includes 18 aircraft from 6 commercial airlines. pic.twitter.com/bYVURewZiS — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 23, 2021

وأوضح أن "وزارة الدفاع فعلت المرحلة الأولى من الأسطول الجوي الاحتياطي المدني يوم أمس، وهو يشمل 18 طائرة من 6 شركات طيران تجارية"، مبنيا أنه "اعتبارا من صباح اليوم، غادرت كابل 25 طائرة عسكرية أمريكية من طراز C-17 و3 طائرات عسكرية أمريكية من طراز C-130، بالإضافة إلى 61 رحلة طيران تجارية مستأجرة".

وأضاف: "بلغ إجمالي عدد الركاب لتلك الرحلات حوالي 16000، وقام الجيش الأمريكي بنقل حوالي 11000"، مشيرا إلى أن "المواقع الآمنة المؤقتة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، يبلغ عددها 14 موقعا وهي تشمل المنشآت الأمريكية في قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا".

MG Taylor: The number of temporary safe haven locations across Europe and the Middle East now stands at 14 to include U.S. installations in Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain, Italy, Spain and Germany. pic.twitter.com/FErGkrgm1D — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 23, 2021

المصدر: RT