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البنتاغون: الوصول إلى بوابة مطار كابل أمر حساس جدا ويتطلب التنسيق مع طالبان

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البنتاغون: الوصول إلى بوابة مطار كابل أمر حساس جدا ويتطلب التنسيق مع طالبان
Reuters
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أعلن نائب مدير العمليات الإقليمية وإدارة قوة هيئة الأركان المشتركة في وزارة الدفاع الأمريكية أن "الوصول إلى بوابة مطار كابل أمر حساس جدا ويتطلب التنسيق مع طالبان".

وقال الجنرال ويليام هانك تايلور، في إيجاز صحفي في البنتاغون، إن مطار كابل بات آمنا ولم نتلق أي تقرير بشأن أي حادث باستثناء مقتل عنصر من القوات الأفغانية، مؤكدا أن "قياداتنا على الأرض تراقب الوضع في مطار كابل ونستخدم كل ما في وسعنا للحفاظ على الأمن".

وأوضح أن "وزارة الدفاع فعلت المرحلة الأولى من الأسطول الجوي الاحتياطي المدني يوم أمس، وهو يشمل 18 طائرة من 6 شركات طيران تجارية"، مبنيا أنه "اعتبارا من صباح اليوم، غادرت كابل 25 طائرة عسكرية أمريكية من طراز C-17 و3 طائرات عسكرية أمريكية من طراز C-130، بالإضافة إلى 61 رحلة طيران تجارية مستأجرة".

وأضاف: "بلغ إجمالي عدد الركاب لتلك الرحلات حوالي 16000، وقام الجيش الأمريكي بنقل حوالي 11000"، مشيرا إلى أن "المواقع الآمنة المؤقتة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، يبلغ عددها 14 موقعا وهي تشمل المنشآت الأمريكية في قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا".

المصدر: RT

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