اليابان ترسل طائرة عسكرية لإعادة رعاياها من أفغانستان

أعلنت الحكومة اليابانية أنها سترسل طائرة عسكرية إلى أفغانستان في وقت لاحق من اليوم الاثنين لإعادة رعاياها.

وقال كاتسونوبو كاتو، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن من المتوقع إرسال المزيد من طائرات النقل العسكرية إلى أفغانستان ليس فقط لإعادة المواطنين اليابانيين، ولكن أيضا الأفغان الذين يعملون في السفارة اليابانية أو مع البعثات اليابانية.

وقال كاتو: "هذا النقل إجراء إنساني عاجل لإجلاء مواطنينا في مثل هذا الوضع الاستثنائي".

وأرسلت دول عديدة طائرات لإعادة مواطنيها وبعض الأفغان، بعد أن أرسلت الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى، بما في ذلك بريطانيا، عدة آلاف من القوات لإدارة عمليات الإجلاء من مطار كابل.

ولم يذكر كاتو عدد الأشخاص الذين تخطط اليابان لإجلائهم.

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المصدر: رويترز