 
مباشر

زعيم طاجيك أفغانستان بعد إنذار "طالبان": لا نريد حربا لكننا سنقاوم أي محاولة غزو

أخبار العالم

زعيم طاجيك أفغانستان بعد إنذار
Reuters MOHAMMAD ISMAIL
القائد العسكري السياسي الأفغاني من أصول طاجيكية، أحمد مسعود.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r45v

تعهد القائد العسكري السياسي الأفغاني من أصول طاجيكية، أحمد مسعود، بمقاومة أي محاولة من حركة "طالبان" المتشددة لغزو إقليم بنجشير الجبلي شرق أفغانستان والتي يقطنها الطاجيك.

إقرأ المزيد
أفغانستان.. طبول الحرب تقرع حول بنجشير
أفغانستان.. طبول الحرب تقرع حول بنجشير

وقال مسعود، في تصريح لوكالة "رويترز" عبر الهاتف أدلى به اليوم الأحد: "نريد من طالبان أن تدرك أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو المفاوضات ولا نريد الحرب لكن سنقاوم أي غزو".

وأشار مسعود إلى أن المعارضة في ولاية بنجشير تشمل مناطق أخرى، مضيفا: "نحن ندافع عن البلاد بأكملها".

وصرح القائد الأفغاني البارز: "لدينا خليط من القوات من وحدات الجيش النظامي وقوات خاصة وفصائل محلية".

وأوضح مسعود، وهو نجل زعيم الطاجيك الأفغان الراحل، أحمد شاه مسعود، الذي قاتل أيضا "طالبان" المكونة من البشتون، إلى أنه وأنصاره يريدون حكومة تشمل الجميع، مشددا على أنه "ينبغي للعالم ألا يدعم نظاما شموليا".

وسبق أن أمهلت "طالبان" مسعود وأنصاره مدة 4 ساعات للاستسلام، مهددة ببدء غزو بنجشير في حال رفضهم.

المصدر: "رويترز" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا