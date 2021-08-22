بوتين: لا نريد أن يتسلل مسلحون إلى روسيا بقناع لاجئين أفغان
Sputnik Alexei Nikolskiy
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تطورات الوضع في أفغانستان تمس بشكل مباشر أمن بلده، محذرا من خطر تسلل مسلحين إلى أراضي روسيا بقناع لاجئين أفغان.
وانتقد بوتين الاقتراحات الغربية بشأن إمكانية إسكان اللاجئين الأفغان مؤقتا في دول آسيا الوسطى إلى حين حصولهم على تأشيرات للذهاب إلى الولايات المتحدة أو دول أوروبا.
وتعهد بوتين بأن روسيا بالتواصل مع الغرب ستفعل كل ما بوسعها بغية ضمان استقرار أفغانستان.
يتبع..