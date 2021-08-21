"فوكس نيوز": الخارجية الأمريكية تعرضت مؤخرا لهجوم سيبراني

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الخارجية الأمريكية تعرضت لهجوم سيبراني مؤخرا، وأن قيادة الأمن السيبراني لوزارة الدفاع أبلغت بوقوع خرق خطير محتمل.

وأشارت مراسلة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية جاكي هاينريخ في سلسلة تغريدات، إلى أنه لم يتضح متى تم الكشف عن الاختراق، ولكن هناك اعتقاد بأنه وقع قبل نحو أسبوعين.

🚨BREAKING, thread:



The State Department has been hit by a cyber attack, and notifications of a possible serious breach were made by the Department of Defense Cyber Command. — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) August 21, 2021

وأضافت أن مهمة الخارجية الأمريكية الخاصة بإجلاء الأمريكيين و"الحلفاء" الأفغان من مطار كابل لم تتأثر بالهجوم.

The extent of the breach, investigation into the suspected entity behind it, efforts taken to mitigate it, and any ongoing risk to operations remains unclear.



A DoS spox tells me: — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) August 21, 2021

ولم تتضح على الفور أبعاد الاختراق، كما لا توجد تفاصيل عن أي تحقيق لمعرفة من يقف وراء الهجوم أو عن أي خطوات اتخذت للتعامل مع آثاره، أو ما إذا كان هناك أي خطر يهدد عمل الوزارة.

Notably, a Senate Homeland Security committee report this month rated State Department’s overall information security a ‘D’, the lowest possible rating in the model, calling it ineffective in 4 of 5 function areashttps://t.co/FqOnxeaimrpic.twitter.com/ALqq94l1hd — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) August 21, 2021

ونقلت "فوكس نيوز" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن "الوزارة تأخذ بجدية مسؤولياتها الخاصة بحماية معلوماتها وتتخذ باستمرار الخطوات اللازمة لضمان حمايتها. ولأسباب أمنية لسنا حاليا في وضع يؤهلنا لبحث طبيعة أو مدى أي حوادث سيبرانية مزعومة".

المصدر: "فوكس نيوز" + "رويترز"