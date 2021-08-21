البنتاغون: أوستن لن يستقيل على خلفية التطورات في أفغانستان
Reuters YURI GRIPAS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3yg
أكد البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لا يعتزم تقديم الاستقالة من منصبه على خلفية التطورات الأخيرة في أفغانستان.
ورد المتحدث الرسمي باسم البنتاغون جون كيربي بـ "لا" على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي له، اليوم السبت.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه انتقادات شديدة على خلفية السيطرة السريعة لحركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل واستيلائها على السلطة في البلاد، وذلك وسط الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والمخاوف على مصير الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية وفئات معينة من المجتمع، بمن فيهم النساء والأقليات ونشطاء حقوق الإنسان.
المصدر: "نوفوستي"