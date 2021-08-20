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بايدن يوقع مرسوما يستهدف مشاريع الطاقة الروسية

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بايدن يوقع مرسوما يستهدف مشاريع الطاقة الروسية
Reuters KEN CEDENO
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وقع الرئيس الأمريكي جو بادن مرسوما يتيح فرض عقوبات على مشاريع الطاقة الروسية، خاصة تلك المرتبطة بخطوط الأنابيب لتصدير النفط والغاز، معتبرا أن "نشاط موسكو يشكل خطرا على أمن أمريكا".

وقال بايدن في رسالة إلى زعماء الكونغرس، اليوم الجمعة: "وقعت مرسوما حول اتخاذ إجراءات إضافية تجاه بعض خطوط الأنابيب الروسية المخصصة لتصدير موارد الطاقة".

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وأوضح أن المرسوم يستهدف "بعض المشاريع الروسية لبناء خطوط الأنابيب... التي من شأنها أن تعزز تأثير روسيا على موارد الطاقة في أوروبا، مما يضعف أمن الطاقة الأوروبي، بما في ذلك أمن أوكرانيا ودول الجناح الشرقي للناتو والاتحاد الأوروبي".

وتابع أن ذلك "يشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن المرسوم يتيح لوزير الخارجية أن يقوم بالتنسيق مع وزارة الخزانة بحجز أصول لجهات أجنبية بسبب مشاركتها في أنشطة معينة أو تقديم الخدمات لبناء مشروع "السيل الشمالي-2" وغيره من المشاريع.

المصدر: وكالات

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