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ميركل: الحكومة الألمانية لم تضغط لمنع بث RT

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ميركل: الحكومة الألمانية لم تضغط لمنع بث RT
Reuters
المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.
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قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنه ليست لحكومة بلادها علاقة بقرار سلطات لوكسمبورغ رفض إصدار ترخيص لتنظيم قناة RT الروسية بنسختها الألمانية بثا تلفزيونيا في أوروبا.

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وصرحت ميركل، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو اليوم الجمعة: "ألمانيا لم تمارس أي ضغوط على لوكسمبورغ والقرارات التي يتم اتخاذها هناك".

وتابعت ميركل، ردا على طلب من صحفي تابع لـRT مساعدة الشبكة في إطلاق بث النسخة الألمانية في أوروبا: "ليست الحكومة الفدرالية الألمانية أو السلطات الإقليمية في البلاد معنية بمثل هذه القضايا".

وسبق أن اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سلطات ألمانيا بالضغط على هيئة تنظيم البث في لوكسمبورغ لرفض إصدار ترخيص لقناة RT الناطقة باللغة الألمانية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يؤكد أن أوروبا تعاني من مشاكل في مجال حرية الإعلام والتعبير.

المصدر: RT

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