RT: نبحث أسباب رفض لوكسمبورغ ترخيص بثنا

أعلنت شبكة RT أن محاميها يبحثون الإجراءات اللازم اتخاذها على خلفية رفض لوكسمبورغ ترخيص بث محتوى الشبكة باللغة الألمانية في فضائها الإعلامي.

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وقال المكتب الصحفي لـRT في بيان له اليوم الأحد: "تلقينا ردا من لوكسمبورغ بخصوص ترخيص بث قناة RT باللغة الألمانية. ويراجعه محامونا بعناية، وبعد ذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة".

وأكدت RT أنها ستواصل تقديم محتواها الإخباري للجمهور الناطق بالألمانية، كما فعلت ذلك على مدار السنوات السبع الماضية.

ورفضت لوكسمبورغ يوم الجمعة طلب RT ترخيص بثها باللغة الألمانية عبر الأقمار الصناعية.

وتبث قناة RT محتواها بالألمانية عبر الإنترنت، لكنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على ترخيص البث في ألمانيا عبر إشارة أرضية أو فضائية.

وتقول أجهزة الأمن الألمانية إنها تعتبر خدمة RT الألمانية "ذراع دعاية للحكومة الروسية".

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وسبق أن رفضت الخارجية الروسية اتهامات بعض السياسيين الألمان لقناة RT التي اعتبروها "أداة" للتأثير على الناخبين في ألمانيا، وأكدت أن القناة تتعرض لحرب إعلامية حقيقية.

وأضافت أن "محاولات تشويه سمعة صحفيي RT Deutsch ومعظمهم من الألمان، تتعارض مع التزامات برلين بضمان حرية التعبير والتعددية المرعية في المواثيق الدولية".

وطالبت الخارجية الروسية برلين مطلع يوليو الماضي بـ"توضيح رسمي مناسب" للتقارير عن اجتماع سري بين ألمانيا ولوكسمبورغ لبحث مسألة تصريح بث قناة RT DE.

المصدر: وكالات