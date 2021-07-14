الخارجية الروسية: نرفض اتهامات المسؤولين الألمان لقناة RT

رفضت وزارة الخارجية الروسية اتهامات بعض السياسيين الألمان لقناة RT الروسية التي اعتبروها "أداة" للتأثير على الناخبين في ألمانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها، اليوم الأربعاء: "نعتبر مثل هذه المزاعم من قبل أعضاء القيادة العليا وحكومة ألمانيا مرفوضة. والاتهامات التي أطلقت ضد إحدى وسائل الإعلام الروسية ذات المهنية العالية والتي لها ملايين المتابعين حول العالم، لا أساس لها".

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وتابعت قائلة إن "المحاولات لتشويه سمعة صحفيي RT Deutsch، الذين أغلبهم من المواطنين الألمان، تتعارض مع التزامات ألمانيا بضمان حرية التعبير وتعددية الآراء المثبتة في عدد من الوثائق الدولية".

وأضافت أن "برلين من خلال مهاجمتها لوسائل الإعلام تقوض بشكل فظ قيم الديمقراطية، التي تعلن ألمانيا تفعيلها أولوية لها، بما في ذلك خارج حدودها".

وجاء ذلك تعليقا على تصريح رئيس البوندستاغ فولفغانغ شويبله الذي اتهم قناة RT الناطقة بالألمانية بالتأثير على الناخبين في ألمانيا وتأييد حزب "البديل لألمانيا" اليميني، وكذلك على تصريح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الذي اتهم القناة بالتغطية الإعلامية "غير الودية" لألمانيا على الرغم من اعترافه بأن RT ليست "أداة في حرب هجينة".

المصدر: RT