وكالة: مصنعو لقاح "كوفيفاك" الروسي ضد كورونا يقدمون طلبا للحصول على الموافقة عليه في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية أن مصنعي لقاح "كوفيفاك" الروسي المضاد لفيروس كورونا تقدموا بطلب للحصول على موافقة تنظيمية أولية لاستخدامه في هذا البلد.

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ونقلت وكالة "رويتز" عن بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة: "لم تعلن كوريا الجنوبية بعد عن أي خطط لشراء لقاح "كوفيفاك".

وأضاف البيان أن الوزارة ستبدأ الدراسة التمهيدية للمعلومات حول سلامة وفعالية لقاح "كوفيفاك" الروسي المضاد لكورونا، مشيرا إلى أن الطلب الروسي وصل إلى الوزارة اليوم الجمعة.

المصدر: رويترز + تاس