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طاجيكستان والصين تجريان مناورات تكتيكية بمشاركة الدبابات والمدفعية على خلفية التطورات في أفغانستان

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طاجيكستان والصين تجريان مناورات تكتيكية بمشاركة الدبابات والمدفعية على خلفية التطورات في أفغانستان
Sputnik
أرشيف
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انطلقت، اليوم الخميس، في ميدان "مارغوب" بطاجيكستان المناورات التكتيكية المشتركة للقوات الطاجيكستانية الخاصة والوحدات الصينية لمكافحة الإرهاب.

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وقالت وزارة الداخلية الطاجيكستانية إن "المناورات التكتيكية المشتركة باستخدام أحدث أنواع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة القتالية والذخائر والدبابات والقاذفات والمدافع والطائرات والمسيرات وغيرها من أنواع السلاح، تستمر بنجاح".

وأضافت أن إجراء المناورات التكتيكية "يهدف إلى تحسين المهارات المهنية لجنود القوات الخاصة وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب في المناطق الجبلية، وتدريب الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا".

وأفادت وسائل إعلام في 17 أغسطس الجاري بأن الوحدات العسكرية الروسية في طاجيكستان بدأت إجراء مناورات جديدة بمشاركة نحو ألف جندي على خلفية التطورات الأخيرة في أفغانستان.

المصدر: RT

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