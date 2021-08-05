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القوات الروسية والأوزبكية تجري "عملية تخريبية" ضمن التدريبات على الحدود مع أفغانستان

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية والأوزبكية كانت تتدرب على إجراء أعمال التخريب خلف خطوط عدو مفترض ضمن التدريبات المشتركة في ميدان ترميز الجبلي على الحدود مع أفغانستان.

وأوضحت الوزارة أن القوات الخاصة لروسيا وأوزبكستان تدربت خلال مناورة مشتركة في ساحة تدريب ترميز بأعمال تخريبية خلف خطوط "العدو"، حيث عثرت على معسكر تشكيلات العصابات المفترضة ودمرتها.

وانطلقت المناورات المشتركة للجيش الروسي والأوزبكي على الحدود مع أفغانستان التي يشارك فيها 1500 جندي من كلا البلدين. وتجري التدريبات على خلفية زعزعة الاستقرار في أفغانستان المجاورة وتهدف إلى ضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار في منطقة آسيا الوسطى.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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