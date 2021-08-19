بايدن: الاستخبارات الأمريكية توقعت سقوط الحكومة الأفغانية بنهاية العام

صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة مع قناة "إي بي سي " بأن الاستخبارات الأمريكية كانت قد رجّحت سقوط الحكومة الأفغانية بنهاية هذا العام، لكن لم يكن هناك توافق في الرأي.

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وقال بايدن بهذا الشأن: "أعتقد أنه لم يكن هناك توافق في الآراء.. قالوا إن ذلك (سقوط الحكومة في أفغانستان) مرجح أكثر بحلول نهاية العام".

ويعترف المسؤولون الأمريكيون بأنهم فوجئوا بالسرعة التي استولت بها طالبان على السلطة في البلاد، من دون مقاومة من الجيش الأفغاني.

يشار إلى أن الوضع في أفغانستان قد تفاقم بشكل خاص في العشرة أيام الأولى من أغسطس، حين صعّدت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية. وفي 15 أغسطس، دخل مسلحو الحركة كابول وسيطروا على القصر الرئاسي.

وأعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم، ليلة 16 أغسطس، أن الحرب في أفغانستان انتهت، وسيتضح في المستقبل القريب شكل الحكومة في البلاد.

ويسيطر مسلحو طالبان حاليا على جميع المعابر الحدودية البرية في أفغانستان. ويجري إجلاء الموظفين الأجانب والأفغان العاملين في البعثات الدبلوماسية الأجنبية عبر المطار الوحيد في كابول، الذي لا تزال تسيطر عليه قوات الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى.

المصدر: نوفوستي