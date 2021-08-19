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عامل مصنع يقتل امرأتين في الولايات المتحدة

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عامل مصنع يقتل امرأتين في الولايات المتحدة
Reuters
الولايات المتحدة، أرشيف
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أفادت قناة "ABC" الأمريكية بمقتل امرأتين اثنتين جراء حادث إطلاق نار في مصنع بولاية إنديانا الأمريكية.

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ونقلت القناة عن مكتب رئيس الشرطة المحلية أن حادث إطلاق النار وقع في موقف للسيارات بالقرب من المصنع. وأضاف أن رجلا يعمل في هذا المصنع أطلق النار على زملائه ثم حاول الفرار على متن سيارته، لكنه تعرض لحادث مروري على الفور تقريبا وتم احتجازه.

أضافت الشرطة أنه لا تتوفر لديها حاليا أي معلومات حول أسباب الاعتداء، متابعة أن كل المشاركين في الحادث كانوا يعملون في المصنع الذي ينتج مقاعد للسيارات.

المصدر: نوفوستي

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