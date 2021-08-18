أردوغان يعرب عن استعداد بلاده للوساطة بين إثيوبيا والسودان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده للوساطة في فض النزاع بين السودان وإثيوبيا حول منطقة الفشقة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بالعاصمة التركية أنقرة، قال أردوغان: "تركيا على استعداد للمساهمة بكل الطرق لحل النزاع وديا بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة، بما في ذلك الوساطة".

من جهة أخرى، كشف أردوغان أن "جميع مدارس تنظيم غولن الإرهابي في إثيوبيا تم تسليمها إلى وقف المعارف التركي الأسبوع الماضي".

المصدر: "الأناضول"