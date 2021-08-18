أردوغان يستقبل أبي أحمد

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في أنقرة اليوم الأربعاء، في إطار زيارة رسمية يؤديها إلى تركيا.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لأحمد في ساحة المجمع الرئاسي في أنقرة بحضور أعضاء وفد للبلدين. ثم انتقل أردوغان، ورئيس الوزراء الإثيوبي، إلى قاعة الاجتماعات لعقد اجتماع ثنائي.

وكتبت الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي على "تويتر": وصل رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له إلى العاصمة التركية، في زيارة عمل رسمية". كما نشرت صورا ترصد لحظة وصول آبي أحمد، إلى أنقرة.

وقالت إنه من المتوقع أن يناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والعديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

Prime Minister @AbiyAhmedAli and his delegation have arrived in Ankara, Turkey for a working visit. Prime Minister Abiy Ahmed will be meeting with President Recep Tayyip Erdogan where they are expected to discuss bilateral and regional issues of mutual interest.#PMOEthiopiapic.twitter.com/HvXN0yQzbY — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) August 18, 2021

وكان أردوغان أكد في اتصال هاتفي مع آبي أحمد، قبل أسبوعين، أن تركيا ستواصل "توفير كافة أنواع الدعم" لإثيوبيا.

وتواجه إثيوبيا أزمتين بارزتين داخليا وخارجيا في الفترة الأخيرة هما الصراع المسلح في إقليم تيغراي وأزمة سد النهضة مع مصر والسودان.

المصدر: RT + رئاسة الجمهورية التركية