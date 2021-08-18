نيوزيلندا تسجل 6 إصابات جديدة بمتغير "دلتا"

أعلنت نيوزيلندا عن تسجيل 6 إصابات جديدة بمتغير "دلتا" شديد العدوى من كورونا وجميعها حالات منقولة محليا، بعد تسجيل إصابة واحدة يوم أمس أدت لفرض الإغلاق العام لأول مرة منذ 15 شهرا.

وأبلغت السلطات الصحية اليوم الأربعاء، عن هذه الحالات الـ6 الجديدة، مما دفع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إلى التحذير من أن البلاد يجب أن تستعد لتسجيل المزيد من الحالات.

وقالت أرديرن: "في هذه المرحلة، أن المستوى 4 (الإغلاق العام) هو الخيار المناسب"، مشيرة إلى أن السلطات لديها نماذج تتنبأ بوجود 120 حالة على الأقل، على الرغم من القيود التي فرضت.

وحالة الإصالة التي سجلت يوم أمس، هي الأولى منذ 6 أشهر وأول إصابة بمتغير "دلتا" الذي تحوّر في الهند.

المصدر: "الإندبندنت"