جونسون: سنستقبل 20 ألف لاجئ أفغاني

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة ستستقبل ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني "على المدى الطويل"، بينهم 5 آلاف في السنة الأولى.

وقال جونسون يوم الثلاثاء: "نحن مدينون لجميع الذين عملوا معنا لجعل أفغانستان أفضل على مدار السنوات العشرين الماضية، والعديد منهم، وبخاصة النساء، بحاجة ماسة إلى مساعدتنا".

وأضاف أنه "فخور بأن بريطانيا تمكنت من وضع هذه الآلية لمساعدتهم وعائلاتهم على العيش بأمان في بريطانيا".

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ومن المقرر أن يعرض جونسون هذه الآلية الجديدة صباح الأربعاء على النواب الذين اختصروا إجازتهم الصيفية لمناقشة هذا الموضوع في مجلس العموم.

وتهدف الآلية الجديدة التي أعلن عنها جونسون، لاستقبال 5 آلاف مواطن أفغاني في السنة الأولى، من "المهددين بالأزمة الحالية"، ولاسيما النساء والفتيات والأقليات الدينية، حسب وزارة الداخلية.

ولم تحدد الحكومة متى ستستكمل استقبال الـ20 ألف أفغاني، مشيرة فقط إلى أن هذا الأمر سيتم على "المدى الطويل".

المصدر: فرانس برس