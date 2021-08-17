تركيا.. ضبط 55 مهاجرا من سوريا والعراق غربي البلاد
Reuters
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أعلنت قوات الدرك التركية أنها ضبطت 55 مهاجرا غير نظاميين في ولاية موغلا غربي البلاد.
وأشارت وسائل الإعلام التركية نقلا عن القوات، أن "الدرك ضبط 55 مهاجرا في منطقة تشقال في قضاء منتشة غربي تركيا".
وأوضحت أن "المهاجرين الذين يحملون الجنسية السورية والعراقية، كانوا يستعدون لمغادرة البلاد بطريقة غير قانونية".
وتمت إحالة المهاجرين إلى مديرية الهجرة بالولاية، بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم.
المصدر: "الأناضول"