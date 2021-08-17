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خفر السواحل التركي ينقذ 18 طالب لجوء من الغرق

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خفر السواحل التركي ينقذ 18 طالب لجوء من الغرق
Reuters
خفر السواحل التركي ينقذ طالبي لجوء من الغرق - أرشيف
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أعلنت السلطات التركية أن فرق خفر السواحل أنقذت 18 طالب لجوء قبالة سواحل ولاية موغلا غربي البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن فرق خفر السواحل التركية توجهت إلى المنطقة، إثر تلقيها استغاثة مجموعة من طالبي اللجوء كانوا على متن قارب مطاطي بسواحل قضاء دالامان في الولاية.

وأضافت، أن "خفر السواحل أنقذوا 18 طالب لجوء وأعادوهم إلى اليابسة".

وأوضحت أنه تم نقل طالبي اللجوء إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: "الأناضول"

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