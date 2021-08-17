ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1941 شخصا

أعلنت سلطات هايتي أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد يوم السبت، ارتفع إلى 1941 شخصا.

وأشارت أجهزة الدفاع المدني يوم الثلاثاء إلى أن عدد المصابين بلغ أكثر من 9 آلاف شخص، وأن أعمال البحث والإغاثة لا تزال مستمرة.

وحسب معطيات السلطات دمر الزلزال أكثر من 100 ألف مبنى بشكل كامل أو جزئي.

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وتأثرت عمليات الإغاثة يوم الثلاثاء بالظروف الجوية السيئة، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات في بعض المناطق، وقطع إمدادات الأغذية ومياه الشرب عن العديد من المنكوبين الذين فقدوا مساكنهم بنتيجة الزلزال.

يذكر أن زلزالا بقوة 7.2 درجة بمقياس ريختر ضرب هايتي يوم السبت.

وكانت بؤرته على بعد 125 كلم عن العاصمة بورت أو برانس، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر.

المصدر: وكالات