 
مباشر

صحيفة: الاستخبارات الأمريكية حذرت من "انهيار وشيك" للجيش الأفغاني

أخبار العالم

صحيفة: الاستخبارات الأمريكية حذرت من
Reuters
حاجز أمني لحركة "طالبان" في كابل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2v9

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاستخبارات الأمريكية حذرت من "انهيار وشيك" للجيش الأفغاني، فيما شكك الرئيس جو بايدن ومستشاروه في إمكانية حدوث ذلك.

إقرأ المزيد
لافروف: نثق بتقييمات CIA بشأن إمكانية سقوط كابل في قبضة
لافروف: نثق بتقييمات CIA بشأن إمكانية سقوط كابل في قبضة "طالبان" قريبا

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر لها أنه بحلول شهر يوليو الماضي ازدادت التقارير الاستخباراتية من أفغانستان "تشاؤما" بشأن قدرة قوات الأمن الأفغانية على التصدي لزحف "طالبان" وفرصة الحكومة في الحفاظ على سلطتها ومنع سقوط كابل.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس بايدن قلل في 8 يوليو من خطورة سقوط الحكومة الأفغانية، كما أنه استبعد أي "إجلاء فوضوي للأمريكيين" من أفغانستان على غرار ما حدث في نهاية حرب فيتنام عام 1975.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنها لا تملك معلومات عن تقارير استخباراتية تقيم إيجابا قدرة القوات الأفغانية وحكومة الرئيس أشرف غني على إبقاء الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة.

إقرأ المزيد
دبلوماسي ألماني: ما حدث في أفغانستان يدل على فشل تام للاستخبارات الأمريكية
دبلوماسي ألماني: ما حدث في أفغانستان يدل على فشل تام للاستخبارات الأمريكية

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا