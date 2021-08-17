صحيفة: الاستخبارات الأمريكية حذرت من "انهيار وشيك" للجيش الأفغاني

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاستخبارات الأمريكية حذرت من "انهيار وشيك" للجيش الأفغاني، فيما شكك الرئيس جو بايدن ومستشاروه في إمكانية حدوث ذلك.

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وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر لها أنه بحلول شهر يوليو الماضي ازدادت التقارير الاستخباراتية من أفغانستان "تشاؤما" بشأن قدرة قوات الأمن الأفغانية على التصدي لزحف "طالبان" وفرصة الحكومة في الحفاظ على سلطتها ومنع سقوط كابل.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس بايدن قلل في 8 يوليو من خطورة سقوط الحكومة الأفغانية، كما أنه استبعد أي "إجلاء فوضوي للأمريكيين" من أفغانستان على غرار ما حدث في نهاية حرب فيتنام عام 1975.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنها لا تملك معلومات عن تقارير استخباراتية تقيم إيجابا قدرة القوات الأفغانية وحكومة الرئيس أشرف غني على إبقاء الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة.

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المصدر: RT