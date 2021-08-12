لافروف: نثق بتقييمات CIA بشأن إمكانية سقوط كابل في قبضة "طالبان" قريبا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تثق بالتقييمات المتشائمة للاستخبارات الأمريكية بشأن خطر سقوط العاصمة الأفغانية كابل في قبضة حركة "طالبان" قريبا.

وصرح لافروف اليوم الخميس للصحفيين، عقب مشاركته في منتدى تاوريسا المنعقد في شبه جزيرة القرم، في معرض تعليقه على التقييمات المتشائمة للاستخبارات الأمريكية بخصوص أفغانستان والتي أوردتها تقارير صحفية مؤخرا: "كل ما يجري في أفغانستان يأتي نتيجة لتواجد الولايات المتحدة المستمر لـ20 عاما في هذا البلد، ولذلك نعتمد على تقييمات وكالة المخابرات المركزية (CIA)".

وأفادت وكالة "رويترز" أمس بأن الاستخبارات الأمريكية ترجح إمكانية محاصرة كابل من قبل "طالبان" بالكامل في غضون 30 يوما وسقوط العاصمة في قبضة الحركة في غضون 90 يوما.

من جانبها، أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن آخر تقييم استخباراتي أمريكي يحذر من إمكانية سيطرة "طالبان" على كابل في غضون شهر فقط.

ويأتي ذلك على خلفية سيطرة "طالبان" على مراكز عشر ولايات أفغانية خلال الأسبوع الأخير مع مواصلة الحركة تقدمها في أراضي البلاد.

المصدر: RT