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واشنطن تشكر قطر على دعمها في إجلاء الأمريكيين من أفغانستان

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واشنطن تشكر قطر على دعمها في إجلاء الأمريكيين من أفغانستان
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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شكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره القطري على دعم بلاده في نقل المواطنين الأمريكيين وموظفي السفارة الأمريكية في كابل من أفغانستان عبر الدوحة.

وقال بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": تحدث اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وشكرته على دعم قطر في عبور المواطنين الأمريكيين وموظفي سفارتنا في كابل من أفغانستان عبر الدوحة".

وأضاف: "نحن ممتنون لمساعدة قطر ولعلاقاتنا القوية".

وقال موقع Defense One إن "طائرة شحن عسكرية أمريكية قامت بإجلاء 640 أفغانيا، في وقت متأخر من الأحد وكانت وجهتها قاعدة العديد الجوية في قطر".

المصدر: RT

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