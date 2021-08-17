واشنطن تشكر قطر على دعمها في إجلاء الأمريكيين من أفغانستان

شكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره القطري على دعم بلاده في نقل المواطنين الأمريكيين وموظفي السفارة الأمريكية في كابل من أفغانستان عبر الدوحة.

وقال بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": تحدث اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وشكرته على دعم قطر في عبور المواطنين الأمريكيين وموظفي سفارتنا في كابل من أفغانستان عبر الدوحة".

وأضاف: "نحن ممتنون لمساعدة قطر ولعلاقاتنا القوية".

Spoke today with Qatar's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ and thanked him for Qatar’s support in the transit of U.S. citizens and @USEmbassyKabul personnel from Afghanistan through Doha. We’re grateful for Qatar's assistance and our strong ties. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 17, 2021

وقال موقع Defense One إن "طائرة شحن عسكرية أمريكية قامت بإجلاء 640 أفغانيا، في وقت متأخر من الأحد وكانت وجهتها قاعدة العديد الجوية في قطر".

المصدر: RT