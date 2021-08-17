بالصورة.. طائرة أمريكية مكتظة بمواطنين أفغان هربا من طالبان

أجلت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز C-17 حوالي 640 أفغانيا من كابل في وقت متأخر من الأحد، وفقا لمسؤولي دفاع أمريكيين وصور نشرها موقع Defense One.

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وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن "طائرة شحن عسكرية قامت بإجلاء رقم قياسي وصل إلى 640 أفغانيا، وكانت وجهتها قاعدة العديد الجوية في قطر".

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن "الطائرة لم تكن تنوي حمل هذا العدد الكبير، لكن الأفغان المذعورين دفعوا أنفسهم نحوها، فاتخذ الطاقم قرار المغادرة بدلا من إجبارهم على النزول من الطائرة".

ولفت المسؤول إلى أن الرحلة كانت واحدة من رحلات عدة تمكنت من الإقلاع وعلى متنها مئات الأفغان، وربما كان حمولة البعض منها أكثر من 640 شخصا.

"The Crew Made the Decision to Go:" Inside Reach 871, A US C-17 Packed With 640 Afghans Trying to Escape the Taliban | @TaraCopp and @MarcusReportshttps://t.co/lf3LajxzzXpic.twitter.com/6wg82LtfRc — Defense One (@DefenseOne) August 16, 2021

وحظيت الصورة بانتشار واسع النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: موقع defenseone