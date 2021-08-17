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السلطة الفلسطينية تساعد إسرائيل في إخماد حرائق القدس

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السلطة الفلسطينية تساعد إسرائيل في إخماد حرائق القدس
Reuters
حرائق جبال القدس
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قالت صحيفة "يديعوت" العبرية الثلاثاء، إن إسرائيل قبلت عرضا قدمته السلطة الفلسطينية للمساعدة في إخماد حرائق جبال القدس.

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 وقد أرسلت السلطة الفلسطينية 4 فرق إطفاء (20 إطفائيا و 4 سيارات إطفاء) من الضفة الغربية، ووصل رجال الإطفاء الفلسطينيون إلى محطة إطفاء بيت شيمش وبدأوا بالانضمام إلى جهود الإطفاء.

وكانت الخارجية الإسرائيلية أجرت مشاورات مع الطاقم الوزاري الذي يعمل على موضوع المساعدة الدولية من خلال غرفة عمليات في الوزارة، وتوجهت بطلبات لتقديم مساعدة لإسرائيل بإخماد الحرائق إلى قبرص، وإيطاليا وفرنسا واليونان ودول أخرى تشمل دولا من المنطقة. 

المصدر: يديعوت 

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