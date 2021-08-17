 
مباشر

المشرعون الصينيون يبحثون تعديل قانون يسمح للأزواج بإنجاب 3 أطفال

أخبار العالم

المشرعون الصينيون يبحثون تعديل قانون يسمح للأزواج بإنجاب 3 أطفال
Reuters
الصين، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2op

يبحث المشرعون الصينيون مسودة تعديل قانون سيسمح لكل زوجين بإنجاب 3 أطفال، وهي خطوة قانونية رئيسية لإضفاء الشرعية على سياسة جديدة لإنجاب 3 أطفال.

إقرأ المزيد
الصين تلغي الغرامات على ولادة الطفل الثالث
الصين تلغي الغرامات على ولادة الطفل الثالث

وتلغي مسودة تعديل القانون التدابير التقييدية ذات الصلة، بما فيها غرامات مفروضة على الأزواج الذين ينتهكون القانون لإنجاب عدد أكثر من الأطفال مما هو مسموح به.

كما تقترح تدابير داعمة لتغيير السياسة، بما فيها استكشاف الإجازة وإنشاء المزيد من مرافق الحضانة في المجتمعات السكنية والأماكن العامة وأماكن العمل.

وتم سن القانون بشأن السكان وتنظيم الأسرة في عام 2002 وتم تنقيحه في عام 2015، في حين تم تنفيذ سياسة الطفلين في الصين بشكل كامل.

المصدر: شينخوا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا