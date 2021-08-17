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إيطاليا: اعتقالات على ذمة تهريب مهاجرين إلى البلاد

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إيطاليا: اعتقالات على ذمة تهريب مهاجرين إلى البلاد
Reuters Max Rossi
الشرطة الإيطالية - أرشيف
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ألقت شرطة كالياري في مقاطعة سردينيا جنوب إيطاليا القبض على رجلين يتزعمان تنظيما إجراميا دوليا نشط في تسهيل الهجرة، فيما كانا يستعدان لتهريب مهاجرين إلى إيطاليا.

وأعلنت الشرطة أنها "صادرت زورقا شراعيا بطول 17 مترا يرفع العلم الهولندي"، في إطار "عملية أجرتها فرقة العمليات المتنقلة في كالياري، وبتوجيه من مديرية مكافحة المافيا في عاصمة ساردينيا وبالتنسيق مع المديرية الوطنية لمكافحة المافيا".

وذكرت الشرطة، أن "الحجز الاحترازي كان ضروريا، لأن التنظيم الإجرامي كان ينظم عملية نقل وشيكة إلى الأراضي الإيطالية لبعض المهاجرين الخطرين".

وبينت، أنه "شاركت في العملية الوحدات الجوية والبحرية التابعة لقوات خفر السواحل، تحت إشراف المركز الوطني لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري (IMRCC) في روما".

المصدر: "آكي الإيطالية"

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