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إيطاليا تسجل 24 وفاة و3674 إصابة جديدة بكورونا

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إيطاليا تسجل 24 وفاة و3674 إصابة جديدة بكورونا
Reuters GUGLIELMO MANGIAPANE
فيروس كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 24 وفاة و3674 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليوم أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 128456، فيما عدد الإصابات 4.44 مليون.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 19 وفاة و5664 إصابة بالفيروس.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني على مستوى أوروبا بعد بريطانيا والثامن عالميا بعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

المصدر: "رويترز"

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