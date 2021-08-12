خبير إيطالي: تطعيم الأطفال ضروري لتعذر تحقيق "مناعة القطيع"

شدد فابيو شيشيليانو عضو اللجنة الإيطالية لمكافحة كورونا على ضرورة تحصين الأطفال من سن 5 إلى 12 عاما باللقاحات المضادة لكورونا، نظرا لتعذر بلوغ "مناعة القطيع" في بلاده.

وقال شيشيليانو الخبير في طب الكوارث في تصريح صحفي الخميس: "من المرجح الفشل في بلوغ مناعة القطيع مع انتشار متغير "دلتا" لأن قدرة هذا الفيروس على التحور من شأنها أن تمنع تحقيق مناعة القطيع، وبالتالي من الضروري تحصين أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وعن الجدل بين الأطباء حول تطعيم الأطفال، قال: "في هذه الحالة لا يمكننا التفكير من حيث كوننا موافقين أم لا، يجب أن توضع في الميزان المزايا والمخاطر لحملة تطعيم تشمل الفئات العمرية من 5 إلى 12 سنة... في هذه اللحظة من الضروري للغاية تحصينهم".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية