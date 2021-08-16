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مسؤول أمريكي: "طالبان" لن تستطيع التصرف بالاحتياطيات المالية الأفغانية في الولايات المتحدة

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مسؤول أمريكي:
Reuters
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أعلن مسؤول أمريكي أن "طالبان" لن تتمكن من التصرف بالاحتياطيات الأفغانية في الولايات المتحدة، بعد سيطرة الحركة على السلطة في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول الذي لم تسمه أن "أي أصول الحكومة الأفغانية في المصرف المركزي الأمريكي لن تكون متاحة لطالبان".

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وجاء هذا التصريح تزامنا مع عملية إجلاء تجريها القوات الأمريكية من العاصمة الأفغانية إثر استيلاء "طالبان" السريع على السلطة.

 

المصدر: أ ف ب

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