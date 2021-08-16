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مدير CIA السابق: سيطرة "طالبان" على أفغانستان "كارثة"

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مدير CIA السابق: سيطرة
Reuters
المدير الأسبق لوكالة المخابرات الأمريكية المركزية CIA، ديفيد بتريوس
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وصف المدير الأسبق لوكالة المخابرات الأمريكية المركزية CIA، ديفيد بتريوس، استيلاء حركة "طالبان" على السلطة بأفغانستان بأنه أمر "صادم و كارثي" على العالم.

وحذر القائد السابق للقوات العسكرية في أفغانستان من نتائج سلبية عقب سيطرة "طالبان" على الحكم في البلاد، وقال: "هذه نكسة هائلة للأمن القومي، وهي على وشك أن تزداد سوءا ما لم نقرر اتخاذ إجراء مهم حقا".

وشدد بتريوس على ضرورة التواصل بشكل فعال مع "طالبان" لوقف ما يفعلونه.

وأضاف: "ستكون العواقب وخيمة إن لم نعترف أن الأمور لن تجري وفق تقديراتنا الأكثر تفاؤلا".

المصدر: "نيويورك بوست"

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