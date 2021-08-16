طهران: ندعم جهود لجنة التنسيق للانتقال السلمي للسلطة بأفغانستان

أكدت إيران، اليوم الاثنين، أنها "تدعم جهود لجنة التنسيق للانتقال السلمي للسلطة بأفغانستان".

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وخلال لقائه المبعوث الصيني الخاص لأفغانستان، شياؤو يونغ، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: "طهران تدعم جهود لجنة التنسيق للانتقال السلمي للسلطة بأفغانستان، وتعتبر أن دعم هذه اللجنة يمنع تصاعد العنف و وقوع الحرب في هذا البلد".

وأضاف ظريف: "موضوع اللاجئين ونزوحهم نحو دول الجوار مهم جدا، وتجب معالجته خاصة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا".

المصدر: RT