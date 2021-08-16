 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: تحطم طائرة يعتقد أنها أفغانية جنوبي أوزبكستان

وسط الفوضى.. أفغانستان تفتح أجواء مطار كابل للطائرات العسكرية حصرا

أخبار العالم

وسط الفوضى.. أفغانستان تفتح أجواء مطار كابل للطائرات العسكرية حصرا
Reuters
مطارحامد كرزاي الدولي في كابل، 16 أغسطس 2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2d7

أفادت دائرة الطيران المدني بأفغانستان بفتح أجواء كابل للطائرات العسكرية فقط، فيما أوصت الدائرة الطائرات المدنية بتغيير مسارها لتجنب أجواء العاصمة الأفغانية.

إقرأ المزيد
"نوفوستي": سقوط قتلى بعد إطلاق الجيش الأمريكي النار في مطار كابل

ونقلت وكالة "رويترز" عن الدائرة أن خدمات التحكم الأرضي لن تسمح بمرور رحلات الترانزيت المدنية عبر أجواء المدينة.

وتدل المعلومات المنشورة على موقع "FlightRadar24" على أن الرحلة الجوية لشركة "Air India" من شيكاغو إلى نيودلهي والرحلة الجوية لشركة "Terra Avia" من باكو إلى نيودلهي اللتان كان من الضروري أن تمرا فوق الأراضي الأفغانية، قد غيرتا مسارهما.  

وتفيد وسائل الإعلام بأن الفوضى تسود حاليا مطار حامد كرزاي الدولي في كابل حيث يحاول الدبلوماسيون الأجانب والسكان المحليون مغادرة الأراضي الأفغانية بأسرع ما يمكن.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا