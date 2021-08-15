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نائب الرئيس الأفغاني يعلن بقاءه في البلاد: لن أنحني أمام طالبان

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نائب الرئيس الأفغاني يعلن بقاءه في البلاد: لن أنحني أمام طالبان
Reuters Omar Sobhani
أفغانستان - أرشيف
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أعلن أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني أنه باق في بلاده مع شعبه، مؤكدا أنه لن ينحني أمام "طالبان".

وكتب صالح على "تويتر": "على أرضي. مع الشعب. لسبب وهدف. بإيمان راسخ بالصلاح. شرعيتنا هي مقاومة القمع المدعوم من باكستان والديكتاتورية الوحشية".


وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق أنه "قرر مغادرة البلاد لمنع المذبحة"، وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه توجه وعائلته إلى سلطنة عمان.

من جهته، أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم أن الحرب انتهت في أفغانستان، وأن نوع الحكم وشكل النظام في أفغانستان سيتضح قريبا.

وقال: "نطمئن الجميع أننا سنوفر الأمان للمواطنين والبعثات الدبلوماسية. نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية".

المصدر: "رويترز"

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