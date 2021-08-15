نائب الرئيس الأفغاني يعلن بقاءه في البلاد: لن أنحني أمام طالبان

أعلن أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني أنه باق في بلاده مع شعبه، مؤكدا أنه لن ينحني أمام "طالبان".

وكتب صالح على "تويتر": "على أرضي. مع الشعب. لسبب وهدف. بإيمان راسخ بالصلاح. شرعيتنا هي مقاومة القمع المدعوم من باكستان والديكتاتورية الوحشية".

In my soil. With d people. For a cause & purpose. With solid belief in righteousness. Opposing Pak bcked oppression & brutal dictatorship is our legitimacy.

در خاک خود. با مردم خود. برای یک داعیه و هدف واقعی.با اعتقاد راسخ به حقانیت. مقاومت در برابر سلطه ی ظلم منبع مشروعیت ماست. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 15, 2021



وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق أنه "قرر مغادرة البلاد لمنع المذبحة"، وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه توجه وعائلته إلى سلطنة عمان.

من جهته، أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم أن الحرب انتهت في أفغانستان، وأن نوع الحكم وشكل النظام في أفغانستان سيتضح قريبا.

وقال: "نطمئن الجميع أننا سنوفر الأمان للمواطنين والبعثات الدبلوماسية. نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية".

المصدر: "رويترز"